موسكو (زمان التركية)ـــ أعلنت روسيا اليوم الخميس، استئناف رحلات الطيران الجوية مع مصر والإمارات والمالديف.

الحكومة الروسية كشفت عن السماح بثلاث رحلات جوية في الأسبوع إلى القاهرة ورحلتين أسبوعيا إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بالمالديف.

وقالت صحيفة (اليوم السابع) المصرية نقلا عن مسئولين مطار القاهرة الدولي أن تعليمات صدرت للعاملين بالمطار ببدء التجهيز لاستقبال رحلات طيران الناقل الروسى شركة إيرفلوت والتى يتم تسيير رحلاتها من مبني الركاب رقم 2 والمعروف باسم المطار الجديد والمخصص لشركات الطيران الأجنبية العاملة بمطار القاهرة الدولى.

جدير بالذكر أن شركة الطيران الروسى إيرفلوت كانت تسير عددا من الرحلات المنتظمة بين القاهرة وموسكو وكان الجانب المصرى يسير رحلات منتظمة عبر الناقل الوطنى المصري شركة مصر للطيران من القاهرة إلى موسكو، لكن بسبب جائحة كورونا تم تعليق الرحلات بين الجانبين فى مارس الماضى مع قرار الجانب المصرى تعليق حركة الطيران بالمطارات المصرية .

وقالت الصحيفة إن وزارة الطيران المدنى وافقت على طلب السلطات الروسية بتشغيل رحلات جوية بين القاهرة وموسكو خلال اليومين القادمين، وذلك بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

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موسكو القاهرة، رحلات الطيران، الطيران الروسي، مطار القاهرة

استئناف رحلات الطيران بين روسيا ومصر

موسكو (زمان التركية)ـــ أعلنت روسيا اليوم الخميس، استئناف رحلات الطيران الجوية مع مصر والإمارات والمالديف.

الحكومة الروسية كشفت عن السماح بثلاث رحلات جوية في الأسبوع إلى القاهرة ورحلتين أسبوعيا إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بالمالديف.

وقالت صحيفة (اليوم السابع) المصرية نقلا عن مسئولين مطار القاهرة الدولي أن تعليمات صدرت للعاملين بالمطار ببدء التجهيز لاستقبال رحلات طيران الناقل الروسى شركة إيرفلوت والتى يتم تسيير رحلاتها من مبني الركاب رقم 2 والمعروف باسم المطار الجديد والمخصص لشركات الطيران الأجنبية العاملة بمطار القاهرة الدولى.

جدير بالذكر أن شركة الطيران الروسى إيرفلوت كانت تسير عددا من الرحلات المنتظمة بين القاهرة وموسكو وكان الجانب المصرى يسير رحلات منتظمة عبر الناقل الوطنى المصري شركة مصر للطيران من القاهرة إلى موسكو، لكن بسبب جائحة كورونا تم تعليق الرحلات بين الجانبين فى مارس الماضى مع قرار الجانب المصرى تعليق حركة الطيران بالمطارات المصرية .

وقالت الصحيفة إن وزارة الطيران المدنى وافقت على طلب السلطات الروسية بتشغيل رحلات جوية بين القاهرة وموسكو خلال اليومين القادمين، وذلك بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

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