أنقرة (زمان التركية) – زعم النائب البرلماني جمال أنجين يورت، أن تركيا تتجه بصوب عقد انتخابات مبكرة.

وأوضح أنجين يورت الذي تم فصله من حزب الحركة القومية، أن تركيا تمضي سريعا صوب انتخابات مبكرة أو انتخابات ستعقد قبل موعدها على أقل تقدير.

وزعم يورت أن هذه الانتخابات المبكرة ستعقد بعد تعديلات ستجريها الحكومة لإعادة البلاد من النظام الرئاسي الحالي إلى النظام البرلماني السابق، مؤكدًا أن الانتخابات الجديدة ستعقد في ظل نظام انتخابي برلماني.

هذا وذكر أنجين يورت أن تصريحاته هذه بمثابة تحذير صريح لجميع الأحزاب التي تسعى لخوض الانتخابات، مفيدا أن إجراء الانتخابات الجديدة في ظل النظام البرلماني هو أمر يصبّ في مصلحة حزب العدالة والتنمية الحاكم أيضًا.

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