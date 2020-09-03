برلين (زمان التركية) – يتعرض الملاكم التركي أونصال أريك في الفترة الأخيرة لمضايقات مستمرة فضلا عن تهديدات بالقتل، وذلك بسبب انتقاداته لأنشطة الاتحاد الإسلامي التركي المتهم بالتجسس على الأتراك في دول الاتحاد الأوروبي.

أونصال أريك كشف هذه المرة تعرضه لمحاولة قتل من خلال العبث بإطارات سيارته، وقال في حوار صحفي له: “كان من الممكن أن أموت نتيجة حادث مروري. أنا متخوف بشأن حياتي”.

الملاكم التركي أونصال أريك، المقيم في ألمانيا، والحاصل على لقب بطل أوروبا في الملاكمة، علق على الحادث من خلال تغريدة عبر تويتر، قائلًا: “كنت على وشك أن أفارقكم. حياتي تزعجكم لهذا الحد؟ لقد أرسلت سيارتي إلى مركز الأعطال. ووجدوا أن الأجزاء الداخلية من الإطارات قد تم قطعها باستخدام سكين. وقال مسؤول المركز إنني محظوظ، فالسير بهذه الإطارات لمسافات طويلة كان قد يؤدي إلى انفجارها. ألا تخافون الله أبدًا”.

وأوضح أن سبب توجهه لمركز الصيانة كان عطل بسيط في السيارة، وأنه لولا اكتشاف مسؤول الصيانة الأمر لكان مصيره الموت.

وكان الملاكم التركي ذكر أنه وجد في إحدى المرات “عيار ناري” في ظرف على زجاج سيارته خلال الشهر الماضي، فضلا عن أنه تأتيه رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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