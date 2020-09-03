أنقرة (زمان التركية) – احتجزت السلطات في تركيا 30 طالبة جامعية وضعتهن رهن الاعتقال منذ ثلاثة أيام بمدينة أوشاك في ولاية إيجه، فيما ينتظر أولياء الأمور بناتهمن أمام مبنى وحدة مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب.

وفي 31 أغسطس الماضي اعتقلت الشرطة 30 طالبة بجامعة أوشاك، وتم جمع الطالبات اللائي كن يمكثن بمنازلهن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من مدينة أوشاك وضواحيها ونقلن في منتصف الليل على متن حافلة، ومن ثم توزيعن على وحدة مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب ووحدة مكافحة الإرهاب ومراكز الشرطة المجاورة لعدم توافر أماكن.

وعُلم أن الفتيات تم اعتقالهن في إطار الحملات الأمنية ضد حركة الخدمة.

وتتناوب أسر الفتيات ليلا ونهارا أمام وحدة مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب في انتظار بناتهن حيث تنتظر العائلات بقلق بناتهن داخل الخيام التي أقمنها بالحديقة.

عرض على المحكمة

وتبين أنه خلال التحقيقات تعرضت إحدى الطالبات للإغماء ثلاث مرات مما دفع قوات الأمن إلى إخراجها لاستنشاق الهواء ومن ثم إعادتها إلى الداخل لمواصلة الاستجواب.

هذا ومن المنتظر أن يتم عرض الطالبات على المحكمة يوم الجمعة.

–