عمان (زمان التركية)ـــ يوجد العديد من الأسباب والعوامل التي من شأنها أن تزيد من شعورك بالخمول، ومن بينها انخفاض مستويات بعض الفيتامينات في الجسم، وسنتعرف في المقال التالي من موقع (ويب طب) على فيتامينات لعلاج الخمول:

فيتامينات لعلاج الخمول

انخفاض مستويات الفيتامينات التالية من شأنه أن يسبب الخمول والكسل، وبالتالي تناولها والتركيز عليها قد يساعدك في التخلص من هذه المشكلة المزعجة!

1. فيتامين د

تترافق الإصابة بانخفاض مستويات فيتامين د مع عدد من الأعراض المختلفة، والتي تشمل الشعور بالخمول، والنعاس، والتعب باستمرار.

لتجنب ذلك من المهم أن تقوم بالحصول على مستويات جيدة من فيتامين د، ومن أهمها:

التعرض لأشعة الشمس لمدة تتراوح من 15-20 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيًا تقريبًا.

تناول بعض أنواع الأطعمة، وأهمها زيت كبد الحوت والتونة.

تناول المكملات الغذائية.

أما بالنسبة للحصة اليومية التي تحتاجها من هذا الفيتامين فهي تختلف تبعًا لعمر الإنسان، وهي على النحو التالي:

0-6 أشهر 400 وحدة دولية 6- 12 شهرًا 400 وحدة دولية 1- 70 سنة 600 وحدة دولية فوق ال 70 من العمر 800 وحدة دولية النساء من 14- 50 سنة 600 وحدة دولية

2. فيتامين ب12

يعد فيتامين ب12 من مجموعة فيتامينات لعلاج الخمول، وتشمل مصادر فيتامين ب12 التي يجب التركيز عليها لتجنب انخفاض مستويات هذا الفيتامين في الجسم ما يأتي:

منتجات الألبان.

البيض.

الأسماك.

اللحوم والدواجن.

الأطعمة المدعمة بفيتامين ب12.

كما من المهم أن تحصل على الحصة اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين والتي تتمثل في:

0- 6 أشهر 0.4 ميكروغرام 7- 12 شهرًا 0.5 ميكروغرام 1- 3 سنوات 0.9 ميكروغرام 4- 8 سنوات 1.2 ميكروغرام 9- 13 سنة 1.8 ميكروغرام 14- 18 سنة 2.4 ميكروغرام 14- 18 سنة للحوامل 2.6 ميكروغرام 14- 18 سنة للمرضعات 2.8 ميكروغرام البالغين 2.4 ميكروغرام البالغات الحوامل 2.6 ميكروغرام البالغات المرضعات 2.8 ميكروغرام

3. الحديد

على الرغم من أن الحديد من المعادن التي يحتاجها الجسم وليس الفيتامينات، إلا أن الحديث عن فيتامينات لعلاج الكسل يجب أن يشمل دائمًا الحديد، وذلك لوجود علاقة وثيقة بين انخفاض مستويات الحديد والشعور بالكسل والخمول المستمر.

ومن أجل حماية نفسك من الإصابة بهذه المشكلة الصحية المزعجة، فمن المهم أن تقوم بتناول الأطعمة التالية:

الأغذية الغنية بالحديد، مثل: اللحوم الحمراء والخضراوات الورقية الخضراء.

تناول الاطعمة الغنية بفيتامين ج والتي تعمل على تعزيز عملية امتصاص الحديد في الجسم، ومن بينها البروكلي والجريب فروت والكيوي.

إرضاع الطفل طبيعيًا لعمر السنة إن أمكن، أو إعطاءه الحليب الصناعي المدعم بالحديد.

في ما يخص الحصة اليومية الموصى بتناولها من الأطعمة الغنية بالحديد فهي كالتالي:

الأطفال من 2- 11 سنة 11.5- 13.7 ملغرام 12- 19 سنة 15.1 ملغرام الرجال فوق 19 سنة 16.3- 18.2 ملغرام النساء فوق 19 سنة 12.6- 13.5 ملغرام

4. المغنيسيوم

على الرغم من أنه ليس فيتامينًا كالحديد، إلا أن انخفاض مستوياته في الجسم قد يسبب الخمول والكسل الشديدين.

حاول تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم لتجنب انخفاض مستوياته في الجسم، وتشمل هذه الأطعمة التالي:

اللوز.

بذور القرع.

الشوكولاتة الداكنة.

الفشار.

أما بالنسبة للحصة اليومية الموصى بتناولها من المغنيسيوم فهي كالتالي:

0- 6 أشهر 30 ملغرام 7- 12 شهرًا 75 ملغرام 1- 3 سنوات 80 ملغرام 4- 8 سنوات 130 ملغرام 9- 13 سنة 240 ملغرام 14- 18 سنة من الذكور 410 ملغرام 14- 18 سنة من الإناث 310 ملغرام الحوامل من 14- 18 سنة 400 ملغرام المرضعات من 14- 18 سنة 360 ملغرام 19- 30 سنة من الرجال 400 ملغرام 19- 30 سنة من النساء 310 ملغرام الحوامل من 19- 30 سنة 350 ملغرام المرضعات من 19- 30 سنة 310 ملغرام الرجال فوق 31 سنة 420 ملغرام النساء فوق 31 سنة 320 ملغرام الحوامل من 31- 50 سنة 360 ملغرام المرضعات من 31- 50 سنة 320 ملغرام

بما أنه يوجد العديد من الأسباب الكامنة وراء الشعور بالخمول والتعب المستمر، فمن المفضل أن تقوم باستشارة الطبيب للوقوف على الأسباب الكامنة وراء حالتك، حيث سيقوم بطلب الفحوصات اللازمة بما فيها فحص مستويات الفيتامينات والمعادن في الجسم، من أجل وصف العلاج أو الفيتامينات الأنسب لك والتي من شأنها أن تساعد في علاج حالتك.

ما هي أعراض الخمول والكسل؟

تترافق الإصابة بالخمول أو الكسل مع بعض الأعراض المختلفة والتي تتلخص فيما يأتي: