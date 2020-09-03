أنقرة (زمان التركية) – علق نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزيل، بشكل واضح على المعلومات التي تتحدث عن ترشح رئيس الجمهورية الأسبق عبد الله جول في الانتخابات الجديدة ممثلًا عن الحزب.

أوزجور أوزيل انتقد الادعاءات المتداولة في هذا الصدد في الصحف ووسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، “لا يمكن أن يكون عبد الله جول مرشحًا عن حزب الشعب الجمهوري. لن يكون مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة الجمهورية شخصا يتسبب في إزعاج أعضاء الحزب، ولا يرضى عنه الأعضاء. لذلك فإن الادعاءات المثارة اليوم مرة أخرى لا تعكس الحقيقة، الأمر ليس محلًا للاحتمال”.

تصريحات أوزجور أوزيل جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، حيث أكد على تكذيب ونفي الادعاءات المثارة حول تحالف رئيس الجمهورية السابق عبد الله جول مع حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وكذلك انتقد تصريحات المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في الفترة الأخيرة، وقال: “السيد عمر تشاليك يدرك أنهم لا يستطيعون إيقاف السقوط الحر الذي يشهده حزبهم. مهما فعلوا لا يمكنهم العثور على مكان لهم في قلوب المواطنين. فكل ما يفعلونه يواجه نقدا واعتراضا من قبل الشعب”.

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