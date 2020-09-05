الخرطوم (زمان التركية)ــ على خلفية الفيضانات الهائلة وارتفاع منسوب المياه في السودان، أعلنت السلطات اليوم حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشھر.

وبسبب الفیضانات فقد 99 شخصا في السودان حياتهم ھذا العام.

وقالت وزیرة العمل والتنمیة الاجتماعیة لینا الشیخ إن الفیضانات أسفرت عن إصابة 46 شخصا، وتضرر أكثر من نصف ملیون فرد، وانھیار كلي أو جزئي لأكثر من مئة ألف منزل.

وأضافت الوزیرة أن معدلات الفیضانات والأمطار المسجلة ھذا العام تجاوزت الأرقام القیاسیة المسجلة في عامي 1946 و1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع. وفق وكالة أنباء السودان.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع صباح اليوم السبت حالة الطوارء في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبیعیة وتشكیل لجنة علیا برئاسة وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة لمواجھة تداعیات الفیضانات في خریف العام الجاري.

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