أنقرة (زمان التركية)ـــ بعد تفشي فيروس كورونا Covid-19 في تركيا، تحول الناس إلى البحث عن غذاء فعال ضد الوباء. أوصى العديد من الخبراء بعسل النحل الطبيعي لتقوية جهاز المناعة، مما جعل من الطلب الشعبي على العسل أكثر كثابة منذ بداية هذا العام في تركيا.

رئيس جمعية النحالين المركزية في تركيا ضياء شاهين، يقول إنه رغم الاستهلاك المتزايد للعسل بسبب تفشي كورونا تنتج البلاد ما يكفي من العسل.

وتنتج تركيا 114 ألف طن من العسل سنويًا، حيث تحل مباشرة بعد الصين أكبر منتج للعسل في العالم.

وأشار شاهين إلى ارتفاع أسعار عسل الزهور مقارنة بالعام الماضي.

70 ألف أسرة تقوم بتربية النحل

شاهين قال في تقرير لموقع (euronews) إن هناك حوالي 70 ألف أسرة في تركيا تربي النحل لإنتاج العسل، وذكر أن تركيا دولة غنية بالنباتات المتوطنة -الأصيلة-.

وأوضح شاهين أن هناك زيادة تراوحت بين 15 و 20 في المائة في الإنتاج في بعض المحافظات وانخفاضاً بنسبة 20 في المائة في بعض المحافظات، موضحاً أن هذا الوضع يرجع إلى الظروف المناخية. وأشار شاهين إلى أنه لا توجد مشكلة في إنتاج العسل في جميع أنحاء البلاد ، وقال “نحن نستهلك 70-75 ألف طن فقط من 114 ألف طن من العسل الذي ننتجه، ويوجد عسل يكفي بلدنا”.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا 278 ألفًا و228 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 6620 حالة حتى مساء السبت.

ومنذ الأسبوع الماضي تواصل أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تركيا الزيادة في ظل مخاوف من الدخول في الموجة الثانية من وباء كورونا.

وسجلت تركيا مساء السبت 1673 حالة إصابة جديدة، و56 حالة وفاة بفيروس كورونا. ولا يزال عدد المتعافين من كورونا أقل من عدد المصابين، حيث تم تسجيل 984 مريضا تعافوا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

–