أنقرة (زمان التركية)ــ حذر مدرب المنتخب التركي لكرة القدم الفريق من مباراة اليوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية UEFA ضد صربيا حيث سيشهد اليوم مباراة هي الأولى بين الفريقين في الدوري الأوربي.

وأشاد سينول غونيس في مؤتمر يوم السبت في بلغراد، بالخصوم ووصف فريق صربيا بأنه “فريق قوي وستكون المباراة صعبة”.

قال غونيس إن صربيا لديها العديد من اللاعبين المهمين في دوريات الدرجة الأولى في أوروبا، وهم اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش اللاعب دوسان تاديتش واللاعب لوكا يوفيتش واللاعب ألكسندر كولاروف، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط في نادي بشيكتاش التركي آدم ليايتش.

وقال غونيس: “لقد لعبت [صربيا] بشكل فعال في المباراة الأولى [للمجموعة] ضد روسيا، لكن روسيا فازت بالمباراة 3-1”.

وذكر أن المجر فاجأت تركيا في المباراة الأولى يوم الخميس حيث أفلت الفريق الضيف من التعادل السلبي بفضل هدف لاعب الوسط المجري دومينيك زوبوسزلاي من ركلة حرة في الدقيقة 80.

وأضاف “روسيا واجهت صعوبات [في مباراة صربيا] لكنها فازت بالمباراة. نريد الفوز غدا أيضا. سنلعب مباراتنا ونريد الفوز لمواصلة السباق”.

في غضون ذلك، قال مدرب صربيا ليوبيسا تومباكوفيتش إن كل من يلعب “بشجاعة وعدوانية” سيكون أفضل على أرض الملعب.

وقال تومباكوفيتش إن انتصار المجر على تركيا فاجأه أيضا.

وأضاف تومباكوفيتش “المجر لديها فريق جيد. أعتقد أن المدرب التركي قلل من شأن المجر قليلا أثناء التخطيط لهذه المباراة. غدا سيكون لتركيا فريق أقوى ضد صربيا.”

وستلعب تركيا اليوم الأحد مع صربيا في مباراة المجموعة الثانية بدوري الأمم في بلغراد. ستنطلق المباراة في استاد Stadion Rajko Mitic في الساعة 1845 بتوقيت جرينتش.

تمتلك روسيا والمجر 3 نقاط في المجموعة الثالثة حيث فازتا بأول مبارياتهما. تركيا وصربيا ليس لديهما نقاط.

لم تقابل صربيا وتركيا بعضهما البعض في أي من مباريات دوري الأمم الأوربية حتى الآن.

لكن تركيا لعبت ضد يوغوسلافيا في المجموعة المؤهلة لبطولة أوروبا 1988. هزمت يوغوسلافيا تركيا 4-0 عام 1986 في سبليت. كما فازوا في مباراة الإياب 3-2 في إزمير التركية.

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