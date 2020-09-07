عمان (زمان التركية)ـــ يصيب تساقط الشعر الرجال مثل النساء أيضا، و بل إنه قد يكون مقدمة للصع. فما هي أسباب تساقط الشعر؟ ما هي أعراضه؟ ومتى يصبح تساقط الشعر مقلقا؟

يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على فروة الرأس أو الجسم بالكامل، نتيجة لأسباب وراثية أو تغيرات هرمونية والحالات الطبية أو استخدام بعض الأدوية. يمكن لأي شخص يمر في هذه الحالة، وخاصة الرجال.

وفق موقع (ويب طب) أكثر من نصف الرجال تقريبًا يعانون أو لديهم علامات تساقط الشعر. من الممكن أن يبدأ تساقط الشعر ببقعة دائرية وينتهي بخسارة الشعر بالكامل.

أسباب تساقط الشعر عند الرجال

يفقد الناس حوالي 100 شعرة باليوم، فهذا لا يسبب القلق لأن الشعر الجديد ينمو في نفس الوقت. يحدث تساقط الشعر عندما تتعطل هذه الدورة من نمو الشعر.

من أهم أسباب تساقط الشعر عند الرجال:

1. تاريخ العائلة الوراثية:

يعتبر السبب الأكثر شيوعا لتساقط الشعر هو حالة وراثية، تسمى الصلع.

وعادة ما تحدث تدريجيا مع التقدم في العمر. في بعض الحالات يمكن التنبؤ فيها، عندما تبدأ بظهور بقع بالرأس مثلا ويصبح الشعر أرق وأقل كثافة.

2. حالات طبية:

يمكن أن يكون تساقط الشعر علامة على وجود مشاكل صحية، مثل فقر الدم أو مشاكل الغدة الدرقية.

والنظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من البروتين والحديد يمكن أن يؤدي الى ضعف الشعر.

ومن الممكن أن يكون سبب تساقط الشعر اثار جانبية لبعض الأدوية التي تتناولها:

السرطان، قد يتسبب العلاج الكيميائي في تساقط الشعر بالكامل.

التهاب المفاصل.

الاكتئاب.

مشاكل قلبية.

3. الإجهاد أو الصدمة:

يمكن أن يؤدي فقدان الوزن المفاجئ أو المفرط أو الصدمة الجسدية أو العاطفية الشديدة أو الجراحة أو حتى الحمى الى تساقط الشعر الذي قد يستمر بضعة أشهر.

4. الالتهابات:

فبعض الألتهابات مثل السعفة يمكن أن تخلق بقع متقشرة على بقع فروة الرأس، ينمو الشعر بعد العلاج مباشرة.

5. نظام المناعة:

يهاجم جهاز المناعة لجسمك بصيلات الشعر، مما يتسبب في سقوط بقع صغيرة من الشعر.

قد ينمو شعرك مرة أخرى ويتساقط مرة أخرى أيضا.

لا يعتبر معديا أو مرضا.

6. مرض الشعرة الثلاثية:

بعض الناس لديهم رغبة في سحب الشعر سواء من الرأس أو الحواجب، وهي حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على 1-2% من المراهقين والبالغين.

أعراض تساقط الشعر عند الرجال

هناك بعض الأعراض لتساقط الشعر، من الممكن أن تنتبه على بعض الأشياء مثل أن يصبح الشعر أقل كثافة، ووجود فراغات دائرية بالشعر. من أهم هذه الأعراض:

ترقرق تدريجي على الرأس: هذا أكثر أنواع التساقط شيوعا، حيث يصيب الرجال والنساء مع التقدم في العمر، عند الرجال غالبا ما يبدأ الشعر بالأنحدار من الجبهة، أو بمنتصف الرأس.

بقع صلع دائرية أو غير مكتملة، بعض الرجال يعانون من بقع دائرية صغيرة، يصيب هذا النوع تساقط الشعر عادة فروة الرأس، وفي بعض الأحيان يحدث في اللحة أو الحواجب.

تخفيف مفاجئ للشعر، قد تخرج حفنة من الشعر أثناء التمشيط أو غسل الشعر. هذا النوع من تساقط الشعر عادة ما يسبب ترقق الشعر بشكل عام وليس بقع الصلع.

متى يصبح تساقط الشعر مقلقا؟

أذا لاحظت تساقط كبير مفاجىء عند التمشيط أو غسل الشعر، فيمكن أن يشير تساقط الشعر المفاجئ الى حالة طبية أساسية تتطلب العلاج، ويجب عليك استشارة الطبيب حينها.

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