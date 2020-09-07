إسطنبول (زمان التركية) – نقلت نائبة حزب الشعب الجمهوري المعارض، جمزى أك كوش إيلجازدي، أزمة منع الأطباء المستقيلين من المستشفيات الحكومية، من العمل في مستشفيات القطاع الخاص، إلى البرلمان، مشيرة إلى أن الحكومة لا توفر لهم الحقوق والرعاية اللازمة.

ودافعت عن موقف الأطباء قائلة إنه “لا يتم توفير الرعاية اللازمة لهم في ظل حربهم على فيروس كورونا” من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن “% من الأطباء والعاملين في القطاع الطبي المصابين بفيروس كورونا يخضعون للعلاج داخل غرف الرعاية المركزة”.

وينظر إلى منع الأطباء المستقيلين من العمل في القطاع الخاص، كعقاب لهم على الاستقالة من مستشفيات الحكومة .

وكان وزير الصحة التركي كشف الأربعاء الماضي في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه أن تركيا تشهد ثاني ذروة للموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، أن إجمالي الإصابات بين الكوادر الطبية بلغ 29 ألفا و865، منها 52 وفاة.

وأقر الوزير بأن “مستشفيات بعض الولايات مثل ماردين وغازي عنتاب وشانلي أورفا وباتمان تعاني ضغطا بسبب ارتفاع الحالات”.

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