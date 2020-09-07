أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير أنه أصبح هناك صعوبة لدى المواطنين في اقتناء السيارات المستعملة التي ارتفعت فجأة بنحو 10-15 ألف ليرة، بعد قرار رئاسي صدر مؤخرًا.

وكالة أنباء إخلاص التركية نقلت في تقرير لها آراء المواطنين، حيث ذكر أحدهم أنه يبحث عن سيارة لشرائها منذ شهرين غير أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني قائلا: “الأسعار مرتفعة جدا. كنا نبحث عن سيارة يتراوح سعرها بين 40 و45 ألف ليرة غير أن جميع السيارات ارتفعت إلى 50 و55 ألف ليرة.

أضاف “الأسعار عاودت الارتفاع عقب ارتفاع ضريبة الاستهلاك الخاص. أبحث عن سيارة منذ شهرين لكن الأسعار مرتفعة. كنت قد تفقدت سيارة من طراز 92 بسعر 16 ألف ليرة غير أن سعرها الحالي ارتفع إلى 25 ألف ليرة”.

وأجرت الحكومة التركية تعديلات في نسبة ضريبة الاستهلاك الخاص، ونشر قرار رئاسي بالضريبة الجديدة نهاية الشهر الماضي في الجريدة الرسمية.

وينص القرار الذي وقعه الرئيس رجب أردوغان وأصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية، على رفع التقدير الضريبي في الشرائح الفرعية 15 و20 و30 بالمئة.

وانتقد رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، قرار زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص على السيارات الواردة من الخارج وقال إنه رفع أسعار السيارات المستعملة في تركيا، متهما حكومة حزب العدالة والتنمية بمحاولة تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد منذ أكثر من سنة بزيادة أعباء المواطنين الاقتصادية.

داود أوغلو قال عبر تويتر: “يتحمل الشعب فاتورة الإدارة الاقتصادية السيئة. في الفترة التي يشهد فيها سوق السيارات المستعملة ارتفاعا جنونيا للأسعار، كان من المتوقع أن يتم تطبيق تخفيض على ضريبة الاستهلاك الخاص، من أجل موازنة السوق؛ ولكن على العكس تمت زيادتها. لا يمكنكم استجماع قوى الاقتصاد الذي هدمتموه من خلال دهس المواطنين بالضرائب”.

–