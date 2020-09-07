إسطنبول (زمان التركية) – تعادل المنتخب التركي الأول لكرة القدم مع نظيره الصربي، مساء أمس الأحد، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من كأس أمم أوروبا، سلبيا دون أهداف.

المباراة الأولى لتركيا في الدوري الأوروبي انتهت بفوز منتخب المجر لهدف واحد مقابل لا شيء، بينما انتهت مباراة الإياب التي استضافتها الملاعب التركية بالتعادل السلبي مع صربيا.

بهذه النتيجة يكون كل من تركيا وصربيا قد تجمدت نقاطهما عند نقطة واحدة، وتوقف منتخب المجر أيضًا عند 3 نقاط بعد هزيمته أمام المنتخب الروسي الذي عزز صدارته للمجموعة بستة نقاط.

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