أنقرة (زمان التركية) – دعت باشاك دميرتاش، زوجة صلاح الدين دميرتاش رئيس حزب الشعوب الدمقراطي الكردي السابق، المعتقل منذ نحو أربعة أعوام، رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرت سبانو، إلى زيارة مدينة دياربكر جنوب شرق تركيا لمعرفة حقيقة الأوضاع في تركيا بعيدا عن الرواية الرسمية.

وعبر تويتر وجهت باشاك دعوة إلى سبانو الذي تعرض لانتقادات بسبب لقائة الرئيس رجب أردوغان ومسئلين بالحكومة التركية، قائلة: “السيد رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو، لقد التقيتم بالرئيس التركي والمسؤولين الحكوميين الذين لا ينفذون القرارات الصادرة عن محكمتكم”.

وأضافت: “ومؤخرا علمت أنك اجتمعت مع الوصي المعين على بلدية ماردين ورئيس شعبة حزب العدالة والتنمية بالمدينة. مدينة ماردين مجاورة لمدينة دياربكر. أدعوك لزيارة دياربكر سأطلعك عن قضايا السياسيين المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي وعلى رأسهم زوجي صلاح الدين ديمرتاش”.

وانتقدت دميرتاش اطلاع رئيس المحكمة الأوروبية على وجهة النظر الرسمية للأوضاع في تركيا، وقالت: “يكفيني أن تخصص ساعة واحدة فقط للاستماع إلي. أريد أن أستضيفك في دياربكر لأطلعك على الوضع على حقيقته”.

يشار إلى أن صلاح الدين دميرتاش موقوف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 احتياطيا، وانتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا العام استمرار اعتقاله وقالت إن ذلك انتهاك لحريته.

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