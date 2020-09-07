أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير محلية إن 40 رئيس مدينة تم عزلهم اليوم بموجب قرار أصدرته وزارة الداخلية، بجانب مئات الموظفين، أغلبهم في شرق تركيا ذات الغالبية الكردية، في حملة تصفيات كبيرة.

وبجانب رؤساء المدن تم عزل عدد من نوابهم في إطار تحقيقات جنائية وإدارية تقول السلطات إنها تتعلق بحركة الخدمة.

وكان من بين رؤساء المدن المعزولين رئيس مدينة سيلفان بولاية دياربكر والوصي على البلدية، محمد أوسلو، ورئيس مدينة ديادين بولاية أغري والوصي على البلدية، حسن دوغان، وئيس بلدية بلدة كاراكوبرو بولاية شانلي أورفا، أفوق أكيل، ورئيس مدينة بلدة أكشاكالي في ولاية طرابزون، حمزة أوزر.

وجاء نحو 400 مسؤول محلي ضمن قائمة التصفية التي أعدتها السلطات وفقا لقوائم المخابرات.

واعتبر محللون أن وزير الداخلية سليمان صويلو يسعى لترسيخ أقدامه في إطار صراعه مع وزير المالية صهر الرئيس أردوغان بيرات ألبيراق بدعوى تصفية أجهزة الدولة من أعضاء حركة الخدمة الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة بعد خضوعهم لعملية انتقاء صارمة.

يشار إلى أنه منذ انقلاب عام 2016 عزلت الحكومة وأوقفت عن العمل أكثر من 150 ألف شخص، لكن ذلك تم خلال حالة الطوارئ التي استمرت لعامين عقب انقلاب 15 يوليو 2016.

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