صقلية (زمان التركية)ــ أوقفت السلطات الإيطالية 18 مواطناً أجنبياً بتهمة الانتماء إلى مافيا تسهل جريمة الهجرة غير النظامية.

مديرية مكافحة المافيا التابعة لمكتب المدعي العام في باليرمو أصدرت وجهت للموقوفين تهم “ممارسة أنشطة دون ترخيص كخدمات تحويل النقود من خلال الحوالات المالية وجرائم أخرى ضد الأشخاص والإخلال بالنظام العام وإلحاق الضرر بالممتلكات والعقيدة العامة”، والتي “تفاقمها خطورة السلوك الإجرامي بارتكاب هذه الوقائع من خلال مساهمة جماعة إجرامية منظمة ضالعة في أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة”. وفق وكالة آكي الإيطالية.

وقالت مصادر أمنية إن “التحقيقات التي أجرتها فرقة باليرمو المتنقلة ودائرة العمليات المركزية ونسقها المدعي العام في باليرمو وكادر النيابة، سمحت باعتقال 14 شخصًا ينتمون إلى تنظيم إجرامي يمتلك خلايا تعمل في إفريقيا، في مناطق مختلفة من الأراضي الوطنية وفي دول أوروبية وغير أوروبية أخرى”.

وأشارت الى أن المافيا “تعمل على جبهتين مختلفتين لكن مترابطتين بشكل وثيق لتسهيل الهجرة غير النظامية وممارسة أنشطة الوساطة المالية دون ترخيص، والتي تستخدم بشكل أساسي لدفع تكاليف سفر المهاجرين أو ثمن تحريرهم من (البيوت الآمنة) على الأراضي الليبية”.

هذا “ولا يزال 4 من المشتبه بهم فارين في الخارج على ما يبدو”. بينما “تم ضبط مبالغ ضخمة من المال خلال عمليات البحث العديدة الجارية في جميع أنحاء إيطاليا”.

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