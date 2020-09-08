أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة التركية “أمير تنظيم داعش” الإرهابي في مدينة دياربكر جنوب شرق تركيا، داخل مطعم في بلدة كايابينار.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تلقي فيها قوات الأمن القبض على أمير داعش نهاد توران، بعد إخلاء سبيله مرتين، وهو موجود حاليا في مديرية الأمن.

وألقت قوات الأمن القبض على توران الذي أصدر مكتب مارسين للإخطارات الجنائية بحقه قرار توقيف بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح ويوجد بحقه حكم نهائي بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر.

وتبين أن شرطة إسطنبول تلاحق توران لاتصاله بخلية مؤلفة من 13 شخص ينتمون إلى داعش تم كشفهم خلال حملات أمنية متعاقبة أثناء استعدادهم لهجمات محتملة وصدور حكم نهائي بسجنه ست سنوات في إطار التحقيقات القائمة.

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