أنقرة (زمان التركية) – بلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الثلاثاء أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الليرة التركية متجاوزا الأرقام التي حققها الأسابيع الماضية.

وخلال الأسبوع الماضي أخذ الدولار في الارتفاع عقب إعلان هيئة الإحصاء التركية معدلات التضخم والنمو، حيث ارتفع الدولار من 7.37 ليرة إلى 7.44 ليرة من ثم استهل تعاملات هذا الأسبوع مسجلا 7.45 ليرة ليرتفع بعدها إلى 7.46 ليرة.

واستهل الدولار تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 7.45 ليرة، من ثم ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الليرة مسجلا 7.48 ليرة.

هذا وبلغ سعر صرف اليورو في تركيا اليوم الثلاثاء 8.82 ليرة في حين بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 9.81 ليرة.

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