أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت تركيا إطلاق عملية “يلدريم 10 نوردوز” في ولاية فان شرق البلاد، بمشاركة 1040 فردًا من قبل وزارة الداخلية، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية أن “عملية يلدريم 10 نوردوز” قد بدأت من قبل قيادة درك في مقاطعة فان “من أجل إزالة المنظمة الإرهابية الانفصالية بشكل كامل من البلاد وتحييد الإرهابيين في المنطقة”.

في العملية، يشارك 1040 فردا من 70 فرقة عملياتية، تتألف من قوات الدرك ، والعمليات الخاصة لقوات الدرك (JÖH) ، والعمليات الخاصة للشرطة (PÖH) ، وفرق حرس الأمن، ضمن قيادة درك مقاطعة فان.

وجاء في البيان أنه “تم حتى الآن تحييد 46 إرهابيا في نطاق عمليات يلديرم 1-2-3-4-5-6-7-8-9 التي نفذت للقضاء التام على الإرهاب في البلاد، وتدمير 90 كهفا وملاجئ ومستودعات حيث تم القبض على 23 متعاونا. وتم ضبط العديد من الأسلحة والذخائر والمواد الغذائية والمعيشية”.

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