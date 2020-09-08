نيوقوسيا (زمان التركية)ــ عرض وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف على رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس وساطة بلاده في الخلاف بين أثينا وأنقرة، مشيرا إلى أن موسكو قلقة من التوترات في شرق المتوسط.

وتصر تركيا على التنقيب في شرق المتوسط في أماكن تقول اليونان إنها ضمن جرفها القاري.

وقال لافروف، في لقائه اليوم مع الرئيس القبرصي، في نيقوسيا: “نحن قلقون أيضا، قلقون بشأن الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط وفيما يتعلق بالعلاقات مع الجمهورية التركية، نحن مستعدون لتسهيل إقامة حوار عملي، يقوم على المصالح المشتركة وعلى البحث عن حلول تكون عادلة وقائمة على القانون الدولي”. بحسب ما نقل موقع (روسيا اليوم) عن وكالة (نوفوستي).

وأكد:”نحن قلقون للغاية من أن قوة بعيدة (عن المنطقة) تحاول وضع الدول الموجودة هنا ضد بعضها البعض، وبشكل عام، الترويج لنهج “من ليس معنا هو ضدنا”، وإجبار الآخرين وأي شخص آخر على اتباع هذا النهج”.

وأشار الوزير الروسي إلى أسفه لمثل هذا الموقف: “لأنه في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، وفي المنطقة بأسرها، كما في أي منطقة أخرى، هناك حاجة إلى مناهج مختلفة تماما لحل مشكلة المصالح المتضاربة”.

وقال لافروف إن “البحث عن حلول وسط والبحث عن توازن المصالح هو السبيل الوحيد لحل مختلف المشاكل في أجزاء مختلفة (من العالم). نحن مستعدون للحوار مع أصدقائنا القبارصة حول جميع قضايا العلاقات الثنائية والأجندة الإقليمية والدولية”.

وذكّر وزير الخارجية الروسي بموقف بلاده بشأن التسوية القبرصية: “نحن نؤيد تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في الأمم المتحدة، من أجل استئناف واستكمال المفاوضات بين الطائفتين” في الجزيرة.

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