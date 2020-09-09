أنقرة (زمان التركية) – حذر السفير الروسي لدى أنقرة، أليكسي يارهوف، مواطنيه من أن 12 سائحًا روسيًا كانوا في زيارة إلى تركيا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وأكد السفير يارهوف على ضرورة حصول المواطنين الروس القادمين إلى تركيا على تأمين طبي شامل للعلاج من فيروس كورونا، قبل التوجه لقضاء عطلتهم في تركيا.

وقال في تصريحات تليفزيونية له: “حسب المعطيات الواردة للسفارة الروسية في أنقرة والقنصلية العامة في أنطاليا، فقد أصيب 12 سائحًا روسيًا بفيروس كورونا. اثنان منهم نقلا إلى المستشفى، وبينما تم عزل 10 آخرين في الفندق”.

وسجلت تركيا 1761 إصابة و52 حالة وفاة بفيروس كورونا مساء الثلاثاء في حصيلة جديدة مرتفعة لضحايا كورونا المتفشي في البلاد.

ولايزال عدد المتعافين من فيروس كورونا أقل من المصابين إذ تم تسجيل 1093 حالة تعافي جديدة.

وكان وزير الصحة التركي كشف الأربعاء الماضي في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه أن تركيا تشهد ثاني ذروة للموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، أن إجمالي الإصابات بين الكوادر الطبية بلغ 29 ألفا و865، منها 52 وفاة.

وأقر الوزير بأن “مستشفيات بعض الولايات مثل ماردين وغازي عنتاب وشانلي أورفا وباتمان تعاني ضغطا بسبب ارتفاع الحالات”.

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