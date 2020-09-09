أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن اعتقال القوات الأمنية أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي الصادم الذي شهدته مدينة الريحانية في عام 2013.

أفاد صويلو يوم الثلاثاء أن الاستخبارات التركية تمكنت من إلقاء القبض على أرجان سليمان بيط، المدرج اسمه في القائمة الزرقاء للإرهابيين المطلوبين في تركيا، مشيرًا إلى أنه تم تسليمه لشعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن هاتاي جنوب تركيا.

ونشرت وسائل إعلام تركية صوراً تعود لأرجان سليمان أثناء عملية القبض عليه داخل الأراضي السورية، وبحوزته رخصة سلاح سورية مع هويته التي تكشف أنه تابع لمخابرات السورية.

يذكر أن تفجيرين وقعا بمدينة الريحانية بولاية هاتاي المتاخمة للحدود السورية في 11 مايو 2013، أسفرا عن مصرع 53 شخصًا، إلى جانب إصابة العشرات بجروح.

واعتبر المحللون الهجومين الصاديمن رد فعل من النظام السوري على مباشرة حكومة أردوغان التدخل في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

ولفت مراقبون إلى أن تزامن عملية إلقاء القبض على عميل المخابرات السورية أرجان مع التصريحات الروسية التي قالت إن حكومة بشار الأسد استردت كثيرا من الأراضي من أيدي المعارضة السورية بفضل الاتفاقيات الروسية التركية حول سوريا أمر لافت.

وزير داخلية تركيا يعلن القبض على عميل للمخابرات السورية في وقت قالت روسيا إن الأسد استعاد كثيرًا من الأراضي من أيدي المعارضين بفضل اتفاقيات أردوغان مع بوتين !! الوزير نفسه أعلن القبض على أمير داعش قبل أيام بعدما أصبح في موقف صعب لحمايته ضابطًا اعتدى جنسيا على سيدة انتحرت بعده! pic.twitter.com/Gk2JD6ws8Q — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) September 9, 2020

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