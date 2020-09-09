أنقرة (زمان التركية) – لقي صبي تركي يبلغ من العمر 17 عاما مصرعه بطريقة كارثية أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي في قرية مصطفى كمال باشا بولاية بورصا غرب تركيا.

طلحة سولون، الذي جاء لزيارة أقاربه في القرية مع والده، أراد أن يلتقط صورة سيلفي مع صديقه حقي أوكوموش فوق الصخور على ارتفاع 35 مترا لكنه فقد توازنه وسقط ليلقى حتفه على الفور.

في أعقاب إبلاغ رفيقه، وصلت قوات الدرك والفرق الطبية إلى المنطقة في وقت قصير، لتجد أن الصبي فقد حياته، ونُقلت جثته إلى مشرحة مستشفى مصطفى كمال باشا.

وأعلن مكتب المدعي العام في المدينة أنه بدأ تحقيقا حول الحادث.

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