ديار بكر (زمان التركية)ـــ أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء أن قوات الأمن في جنوب شرق تركيا صادرت أكثر من خمسة أطنان من الماريجوانا في عملية إرهابية.

وقال صويلو على تويتر إن قوات الدرك في محافظة ديار بكر صادرت أكثر من 5081 كيلوغراما من الماريجوانا و 14.1 مليون من شتلات القنب.

ومهنئًا القوات الأمنية، ذكر صويلو أنه تم ضبط المخدرات في منطقة ضمن عملية يلدريم 7 في المنطقة.

وبينما تعلن السلطات التركية من حين لآخر مصادرة شحنات من الماريجاون في شرق تركيا يملكها حزب العمال الكردستاني، كان الرئيس رجب أردوغان أن بلاده ستتوسع في زراعة القنب الهندي، لتلبية احتياجاتها منه.

أردوغان تحدث مطلع هذا العام عن ضرورة تشريع زراعة القنب الهندي في جميع المحافظات التركية، وقال إنه يصلح لصناعة النسيج، وأن بلاده تضطر لاستيراده بينما يمكن زراعته.

ورغم أنه من الرائج استخدام القنب الهندي لصناعة مخدر “الحشيش” لكن لم تعلن تركيا عن ضوابط لحصر استخدام النبات في الصناعات فقط.

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