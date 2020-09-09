(زمان التركية)ـــ حصل فاتح تشيتلاك، وهو خال زوجة بلال، نجل الرئيس رجب طيب أردوغان، في على الدرجات النهائية في اختبار توظيف بمجمع دراسات الموسيقى التركية التابع لوزارة الثقافة.

مجتمع دراسات وتطبيقات الموسيقى التركية في إسطنبول، كان قد أعلن في شهر يوليو/ تموز الماضي، تنظيمه اختبارا لتعيين فنان متدرب في قسم الموسيقى الصوفية.

المفاجأة أن محمد فاتح تشيتلاك فاز في الاختبار الذي شارك فيه بمفرده، وحصل على الدرجات كاملة.

محمد فاتح تشيتلاك هو خال ريان أونير، زوجة بلال أردوغان؛ كما يشغل منصب رئيس وقف الإنسان والعرفان الذي أسسه بلال أردوغان.

يشار إلى أن السلطات التركية اعتقلت عشرات العسكريين والدبلوماسيين بزعم أنهم وصلوا إلى مناصبهم بعد تسريب امتحانات القبول لهم، لكنها لم تقدم دلة على ذلك.

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