أنقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا بكل من الرئيس الكوسوفي، هاشم تقي، والرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش.

ووفق الرئاسة التركية بحث أردوغان مع كل من نظيره الكوسوفي ونظيره الصربي التطورات بالمنطقة والخطوات المتخذة لتعزيز علاقات تركيا مع كل من صربيا وكوسوفو، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن مؤخرا بشكلي مفاجئ استعداد صربيا لنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس واعتراف كوسوفو بإسرائيل وذلك عقب اجتماعه مع كل من رئيس الوزراء الكوسوفي، أفد الله حوتي، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

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