أنقرة (زمان التركية) – كشف البروفيسور التركي أوغور شاهين، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة بيونتك BioNTech الألمانية، المرحلة التي بلغوها في عملية إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد بالتعاون مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة Pfizer.

وذكر شاهين خلال مقابلته مع قناة سي إن إن الدولية أن اللقاح الذي يقومون بتطويره سيكون جاهزا للموافقة القانونية في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول أو مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وأنهم قد يبدؤون في طرحه بالأسواق عقب هذا.

وأضاف شاهين أن اللقاح الذي يحمل اسم BNT162 يقترب من مرحلته النهائية وأنهم يخططون لطرح 100 مليون جرعة منه حتى نهاية العام الجاري على أن يتم طرح 1.3 مليار جرعة منه خلال عام 2021 القادم.

وزعم شاهين أن اللقاح الذي يعملون على تطويره ينتج أجساما مضادة قوية بأقل آثار جانبية في كل من الشباب وكبار السن قائلا: “نثق بأنه منتج آمن وأرى أن هذا اللقاح سيكون مؤثرا. الدول ستسمح قريبا باستخدام هذا اللقاح بشكل عاجل”.

وحول الآثار الجانبية للقاح أضاف شاهين أنه تم رصد الحرارة المرتفعة على عدد قليل من المشاركين في تجارب الاختبار وأنهم رصدوا أعراض أقل كثيرا خلال التجارب كالصداع والإرهاق.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أعلنت في شهر يوليو/ تموز الماضي إبرامها اتفاقية مع شركة Pfizer لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح مقابل 1.95 مليار دولار.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن لقاح فيروس كورونا سيكون جاهزا بحلول الانتخابات الرئاسية التي ستقام في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

ويعد اللقاح الذي تعمل كل من Pfizer و BioNTech على تطويره واحد من بين 34 لقاح يخضعون للتجارب السريرية حول العالم، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

وكان شهر يوليو/ تموز الماضي قد شهد انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية للقاح بمشاركة 30 ألف شخص.

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