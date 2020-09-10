أنقرة (زمان التركية) – استهل الدولار تعاملات اليوم الخميس في تركيا عند مستوى 7.48 ليرة بعدما سجل بالأمس 7.50 ليرة، بينما بلغ سعر صرف اليورو 8.85 ليرة، ليرتفع الدولار مع مرور الساعات إلى 7.49، واليورو 8.86 ليرة.

وتتجه الأنظار في الأسواق العالمية إلى قرار البنك المركزي الأوروبي الخاص بالفائدة الذي سيكشف عنه اليوم.

واستهلت سوق إسطنبول الحرة تعاملات اليوم عند مستوى 7.4850 ليرة للدولار و8.8520 ليرة لليورو، حيث يبلغ سعر الدولار بالسوق الحرة 7.4830 ليرة للشراء و7.4850 للبيع.

وكانت السوق الحرة قد اختتمت تعاملات الأمس عند مستوى 7.4930 ليرة للدولار و8.8520 ليرة لليورو.

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