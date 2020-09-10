القاهرة (زمان التركية)ـــ قالت وسائل إعلام ليبية إن وفدًا من حكومة الوفاق الوطني الليبية يزور مصر من أجل حل الخلاف والحصول على الدعم.

ويضم الوفد الليبي أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقيادات عسكرية من عملية بركان الغضب.

نقلت قناة “218” الليبية عن عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد لنقي، تصريحا بأن وفد حكومة الوفاق يزور القاهرة لتقريب وجهات النظر والترتيب لزيارة رفيعة المستوى تجمع الحكومتين.

وقالت معلومات إن الوفد سيلتقى مسؤولين مصريين في اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي.

وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي التابع لحكومة الوفاق، دعا مصر الشهر الماضي إلى التعامل معه كممثل شرعي للدولة الليبية.

وتقول مصادر إن الزيارة تأتي فى إطار انفتاح القاهرة على كافة الأطراف الليبية لتفعيل الحل السياسي فى إطار إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، والتوقيع على اتفاقيات تعاون مشترك.

وقالت قناة العربية إن الوفد الليبي سيقترح وضع خط كوبري السدادة غرب سرت كخط فاصل بين القوات المتقاتلة، وتثبيت وقف إطلاق النار.

وتأتي التحركات الأخيرة في حين تحتضن المغرب جلسات حوار سياسي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا ممثلا عن حكومة الوفاق وبرلمان طبرق ممثلا عن مؤسسات شرق ليبيا.

وتقول تصريحات صادرة عن المشاركين في الجلسات المغلقة إن هناك مخرجات إيجابية.

وتضمن إعلان القاهرة وقف إطلاق النار في ليبيا وإخراج كافة المرتزقة، وإنشاء ثلاثة أقاليم وتمثيلهم بشكل عادل.

يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني مدعومة من قبل تركيا وقطر، ويقاتل في صفوفها مرتزقة سوريين ضباط أتراك نقلتهم أنقرة بعد اتفاقية تعاون عسكري تم توقيها في نوفمبر الماضي.

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