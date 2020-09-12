رأس العين (زمان التركية)ــ ضرب انفجارين اليوم السبت مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية في ريف الحسكة شمال سوريا، وسقط قتلي وجرحى.

وانفجرت دراجة بخارية مفخخة قرب مخبز بالمنطقة، ما أسفر عن أضرار مادية فقط.

فيما فقد ثلاثة نساء ورجل حياتهم جراء انفجار عبوة ناسفة وسط المدينة في وقت سابق من اليوم السبت قرب البريد وسط المدينة. وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

#سوريا_الحسكة

مدينة #رأس_العين

إنفجار درجة نارية مفخخة داخل عبارة ضمن السوق الشعبي في مدينة رأس العين ، مما أدى إلى استشهاد و إصابة العشرات من المدنيين pic.twitter.com/Jdv9HM7Sqv — قياد العلوان (@kead_aluan) September 12, 2020

وتخضع مدينة رأس العين لسيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية منذ عملية “نبع السلام” العسكرية التي أطلقتها تركيا في أكتوبر الماضي بريف الحسكة.

وقالت وكالة الأنباء السورية إنه “استشهد 4 مدنيين وأصيب 5 آخرون” نتيجة انفجار عبوة ناسفة ودراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين.

وأوضحت الوكالة إن ثلاث نساء ورجل مسن فقدوا حياتهم وأصيب 5 آخرون بجروح بعضها بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة عند تجمع لمحال تجارية مقابل البريد بمدينة رأس العين.

ولفتت إلى أن دراجة نارية مفخخة انفجرت وسط سوق لبيع لحوم الدجاج بالجهة المقابلة للفرن الآلي ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالمكان.

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