يريفان (زمان التركية) – اتهم وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، تركيا، اليوم الأحد بنقل مقاتلين أجانب إلى أذربيجان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مناتساكانيان مع نظيره المصري سامح شكري في إطار زيارته الحالية التي يقوم بها للقاهرة.

وكان مناتساكانيان سبق أن اتهم الحكومة التركية بالتدخل في أزمة بلاده مع الجارة أذربيجان، من خلال قرارات أحادية مزعزعة لاستقرار المنطقة.

اتهام مناتساكانيان يأتي في أعقاب تهديد وجهه أردوغان لأرمينيا في كلمة له خلال شهر يوليو الماضي قال فيها: “لن تتردد أبدا في التصدي لأي هجوم على حقوق وأراضي أذربيجان”، الأمر الذي اعتبر لجوءًا إلى لغة العنف في حل النزاع القائم بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا.

وتدعم أنقرة أذربيجان في صراعها العسكري مع أرمينيا المدعومة من موسكو.

يشار إلى أن أذربيجان تتهم أرمينيا بالانسحاب من إقليم قرة باغ الحدودي، وتقول إنها توطن فيه الا من من لبنان ومختلف الجنسيات.

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