عمان (زمان التركية)ــ تتراوح درجة حرارة الجسم الطبيعية بين 35.5 درجة مئوية و37.5 درجة مئوية، وعند ارتفاع درجة الحرارة عن هذا المعدل تظهر بعض الآثار الجانبية التي قد يحتاج بعضها إلى الرعاية الطبية الطارئة.

سنتعرف في هذا المقال من موقع (ويب طب) على الآثار الجانبية لارتفاع درجة حرارة الجسم.

الآثار الجانبية لارتفاع درجة حرارة الجسم

1. معص الحر

يسبب معص الحر (Heat cramps) تشنجات عضلية في الساق والذراع والبطن والظهر تفوق تشنجات القدم الليلية بالشدة والزمن، وتظهر هذه التشنجات بسبب فقدان الكهارل والسوائل بسبب الحر.

ويسبب معص الحر أعراضًا أخرى، منها:

التعرق المفرط.

احمرار الجلد.

الصداع والدوار.

الغثيان.

2. الإنهاك الحراري

يعد الإنهاك الحراري من الاثار الجانبية لارتفاع درجة حرارة الجسم، ويسبب عددًا من الأعراض، نذكر منها:

بشرة رطبة وباردة وباهتة.

تسارع وضعف في نبضات القلب.

الغثيان والتقيؤ والإسهال.

الصداع والدوار.

صعوبة في التركيز.

3. الإجهاد الحراري

قد لا ينتبه الفرد لأعراض الإجهاد الحراري، فهي تسبب الارتباك وعدم القدرة على التركيز، ومن الممكن أن تشتد الأعراض لتصل إلى الانهيار والإغماء.

في حال ظهور أعراض الإجهاد الحراري يجب نقل المصاب إلى منطقة باردة ومظللة ويجب تزويده بالماء، والاتصال بالمساعدة الطبية على الفور.

4. وذمة حرارية

تعد الوذمة الحرارية إحدى الاثار الجانبية لارتفاع درجة حرارة الجسم، فهي تنتج بسبب توسع الأوعية الدموية المحيطية مما يزيد من تدفق الدم إلى الأطراف وزيادة الضغط الهيدروستاتيكي داخل الأوعية وزيادة نفاذيتها، الأمر الذي يؤدي إلى تورم الأنسجة الرخوة.

في حال ملاحظة الوذمة الحرارية يجب نقل المصاب إلى منطقة ذات درجة حرارة أقل ورفع الجزء المصاب بالوذمة.

5. طفح الحر

يسبب طفح الحر ظهور بقع حمراء صغيرة تصاحبها حكة واحمرار مع تورم طفيف، وقد يظهر طفح الجلد في أي جزء من أجزاء الجسم لينتشر إلى بقية الجسم، ولكنه غيرمعدٍ.

عند ظهور طفح الحر يجب الحرص على عدم تعرق المصاب، وعدم استخدام الكريمات المعطرة، والتربيت على الطفح بدلًا من حكه.

من الممكن تهدئة الطفح عن طريق تطبيق قماشة باردة على الطفح لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة.

6. لفحة الحر

تسبب لفحة الحر ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 39.4 درجة مئوية، وقد تظهر أعراض عديدة، نذكر منها:

التنفس العميق السريع.

نقص في التعرق.

ارتفاع درجة حرارة البشرة واحمرارها.

ضبابية الرؤية.

وفي حالة الإصابة بلفحة الحر الشديدة، تظهر الأعراض الخطيرة الاتية:

النوبات.

فشل الأعضاء.

الغيبوبة.

الموت.

7. الإغماء الحراري

يتمثل الإغماء الحراري بالأعراض الاتية:

درجة حرارة جسم طبيعية.

الدوار المفاجئ والإغماء.

بشرة شاحبة ومتعرقة وباردة.

تسارع وضعف في نبضات القلب.

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