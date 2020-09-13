أنقرة (زمان التركية) – كشفت تقارير رسمية أن نسبة المعدمين في تركيا ارتفعت إلى 14.4% من تعداد السكان بعد أن كانت 13.9%، وارتفعت نسبة أقساط الديون أو أقساط السكن في تركيا في السنوات العشر الماضية إلى 71.1 بالمائة بعد أن كانت 59.4 في المائة.

ووفق نتائج مسح الدخل وظروف المعيشة لعام 2019 الذي أجرته هيئة الإحصاء ارتفع إجمالي عدد المعدمين في تركيا إلى 11 مليونًا و641 ألفًا، بعد زيادة 550 ألف معدم خلال العام الماضي فقط.

وارتفعت نسبة أولئك الذين لديهم ديون أو أقساط بين السكان من 59.4 في المائة إلى 71.1 في المائة في السنوات العشر الماضية. بينما سُحق 43 مليون 101 ألف شخص تحت أعباء الديون والأقساط خلال العقد الأخير، وارتفع هذا العدد إلى 59 مليون 123 ألف في 2019.

ولفتت التقارير إلى أن مدينة إسطنبول جاءت بين أعلى المدن من حيث معدلات الدخل، وأن المدينة نفسها تعتبر الأكثر ظهورًا لحالات عدم المساواة في الأجور.

كما أشارت إلى أن نسبة ملاك الوحدات السكنية تراجعت إلى 58.8%، بينما كانت 61.1% خلال عام 2014.

عضو هيئة التدريس في كلية الإدارة بجامعة إسطنبول التقنية، البروفيسور أونير جونجايدي، قال في تصريحاته: “الاقتصاد يواصل التراجع بعد أزمة كورونا. وزاد عدد المواطنين المدينين ونتوقع أن يرتفع عدد المعدمين فيما بعد أزمة كورونا إلى الضعف تقريبًا”.

وسجل الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا، منذ بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض رؤيته وقراراته الشخصية على السياسة المالية للدولة، والتوسع في الأنشطة العسكرية خارج الحدود.

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