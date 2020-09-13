أنقرة (زمان التركية) – نشر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطع فيديو ألتقط أمس السبت، أثناء هبوب عاصفة ترابية ضخمة غطت أجزاء كبيرة من العاصمة أنقرة، لدرجة انعدمت فيها الرؤية.

المشهد بدا وكأنه مقطع سينمائي لأحد أفلام نهاية الكون.

كانت السماء مظلمة في وضح النهار بسبب العاصفة. وذكر أن خطوط الكهرباء والهاتف انقطعت في بعض أجزاء منطقة بولاتلي التي كانت تحت سحابة من الغبار.

أهالي المنطقة التي تعرضت للعاصفة الترابية أكدوا أنهم فوجئوا بظلام دامس يغطي المنطقة بالكامل، وغطت الأتربة والرمال السيارات والمنازل.

والي مدينة أنقرة واصب شاهين أعلن أن 6 أشخاص أصيبوا بإصابات خفيفة خلال العاصفة الترابية