أنقرة (زمان التركية) – هدد جنرال تركي متقاعد، فرنسا التي أرسلت حاملة الطائرات De Gaulle إلى شرق المتوسط على أثر الخلاف القائم بين تركيا واليونان، بمواجهة هجمات انتحارية في شرق البحر المتوسط إذا لم تسحب قطعها البحرية.

وأثناء مشاركته ببرنامج Haber16 تطرق الجنرال المتقاعد رامز إلكار، إلى التوترات المتصاعدة بين تركيا واليونان، حيث استنكر إلكار إرسال فرنسا أضخم حاملة طائرات تمتلكها إلى شرق البحر المتوسط، مهددا بإغراقها بالطريقة عينها التي اتبعها الطيارون الانتحاريون اليابانيون (الكاميكازي) إبان الحرب العالمية الثانية.

وذكر إلكار أن إرسال فرنسا لأضخم حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط لن يرعب تركيا، كما أضاف أن تركيا تمتلك فرقاطات وغواصات عملاقة وقادرة على إغراق حاملة الطائرات الفرنسية قائلا: “فليضعوني على متن طائرة الآن وسأقوم باستهدافها مثلما فعل الكاميكازي. سأربط القنابل بجسدي وسأفجر نفسي والطائرة تماما مثلما فعل الكاميكازي. سأفعل هذا بكل سرور. خلاصة القول إننا سنتعامل مع الموقف على هذا النحو”.

هذا وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا على تصريحات إلكار هذه بمنحه لقب “الكاميكازي رامز”.

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