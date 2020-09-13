أنقرة (زمان التركية)ــ حقق فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم فوزًا سهلا على ضيفه غازي عنتاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري التركي الممتاز.

في الدقيقة الثامنة أحرز الكولومبي راداميل فالكاو من ركلة جزاء هدف لفريقه ووضعه بالمقدمة مُبكرًا، أتبعه المهاجم امري كيلينك بثاني الأهداف مع حلول الدقيقة 28.

وقبل نهاية الزمن الرسمي للشوط الأول بأربع دقائق، عاد فالكاو ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، إثر هجمة منظمة أنهاها النجم الكولومبي بمرمى الضيوف.

وسجل المهاجم البرازيلي أندريه دي سوزا هدف غازي عنتاب الوحيد في الدقيقة 53 من عمر المباراة في شوطها الثاني.

وفي مواجهة أخرى، سحق غوزتبه ضيفه دينيزلي سبور بخمسة أهداف لهدف، وتصدر جدول الترتيب برصيد 3 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن فاتح كاراجومروك وغالاطة سراي الذي أصبح في المركز الثالث.

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