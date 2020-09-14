ستوكهولم (زمان التركية)ــ أدان الاتحاد المسيحي السويدي، الأعمال الاستفزازية ضد المسلمين في الفترة الأخيرة من خلال حرق متطرفين نسخة من القرآن الكريم.

10 من رجال الدين المسيحي في السويد، من بينهم بابا الكنيسة البروتستنتية أنتجي جاكيلي، نشروا بيانًا يشجب الإعمال المعادية للإسلام وحرق القرآن الكريم.

البيان أوضح ان مجموعة عرقية دنماركية تعدت على القرآن الكريم بشكل همجي بربري، قائلًا: “نود أن نعبر عن تضامننا القوي من المسلمين”.

وأكد البيان على رفض أي تصرف يقصد عدم الاحترام للكتب والمقدسات الدينية، قائلًا: “حرق كتاب مقدس إهانة بربرية همجية. نشجب بشدة عدم الاحترام الذي يتم تجاه معتقدات الناس. يجب التعامل بحساسية ورقي، والاجتماع حول حقوق الإنسان، والتركيز على برامج دمج مجتمعية مشتركة. هذا النوع من الاعتداءات تزيد من حالات الاستقطاب”.

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