ادرنة (زمان التركية) – نقل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي تعليق صلاح الدين دميرتاش الرئيس السابق للحزب المعتقل منذ نحو أربع سنوات، على الادعاءات المنتشرة حول وجود استعدادات لتأسيس حزب سياسي جديد منشق عن الحزب الكردي.

تصريحات دميرتاش نقلها رئيسا الحزب برفين بولدان ومدحت سانجار عقب زيارة له في المعتقل بأدرنة.

مدحت سنجار، نقل عن دميرتاش القول “لقد تعلت السياسة والحياة في هذا الحزب. وقد كافحت في هذا الحزب، وكبرت. لذلك فإن مجرد ذكر اسمي في أي مغامرة بعيدًا عن حزبي، يحزنني ويغضبني”.

برفين بولدان قالت خلال المؤتمر الصحفي الموجز عقب زيارتهم لدميرتاش في محبسه: “باختصار لقد تحدثنا عن السلام”.

وقالت بولدان: “تحدثنا عن طرق وسبل تطوير السلام. ونريد أن نرسل لشعبنا رسالة نشاركه فيها أهمية وضرورة أن ينفذ كل شخص مسؤولياته والتزاماته بأكمل وجه”.

وكان الصحفي التركي محمود أوفور زعم في مقال بصحيفة صباح التركية، أن صلاح الدين دميرتاش، يستعد لتأسيس حزب يساري منشق عن حزب الشعوب الديمقراطي.

وأشار أوفور إلى وجود دلالات كبيرة على حدوث انقسام داخل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، كما استد في توقعه إلى “طرح دميرتاش رسائل سياسية كثيرا خلال الآونة الأخيرة. وتركيز دميرتاش على قضية ليست ضمن أولويات الكوادر السياسية الكردية كالنظام البرلماني القوي وتقربه من الأحزاب اليسارية ووسائل الإعلام اليسارية ما يشير إلى استعداده لتأسيس حزب جديد”.

وأضاف أوفور أن معارضة أردوغان هي أكبر هدف سياسي لدميرتاش ونقل عن عضو بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، قوله: “دميرتاش لا يزال حريصا على الإطاحة بأردوغان. كل ما يفكر فيه هو رحيل أردوغان فقط وليس لديه أي تصور لما بعد رحيل أردوغان”.

–