عمان (زمان التركية)ــ تمتاز القرفة بشكل عام بالعديد من الفوائد الصحية المختلفة، لكن ماذا عن فوائد شاي القرفة؟

فوائد شاي القرفة الصحية

إليك مجموعة من الفوائد الصحية التي قد تجنيها نتيجة تناولك لشاي القرفة:

1. غني بمضادات الأكسدة

يعد شاي القرفة من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة المفيدة والمهمة لصحتك، ومن بينها البوليفينول.

حيث تقاوم مضادات الأكسدة عمل وتراكم الجذور الحرة الضارة في الجسم، وهي التي تساهم في الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب.

2. خفض خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة

تحتوي مادة القرفة على العديد من المركبات، بعضها له أثر في خفض خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة مثل تلك التي تصيب القلب.

تشير الدراسات المخبرية إلى أن المركبات الموجودة في القرفة قد تقلل من علامات الالتهاب، الذي يعد مهمًا جدًا، لأنه يعتقد أن الالتهاب هو السبب الجذري للعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

3. تعزيز صحة القلب

من أهم فوائد شاي القرفة أنه يعمل على تعزيز صحة القلب، وذلك من خلال خفض ضغط الدم المرتفع، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الكوليسترول الجيدة في الجسم.

كما وجد أن القرفة تحتوي على مادة تعرف باسم الكومارين والتي تساعد في حماية الأوعية الدموية من التضييق وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بالتجلطات.

ملاحظة: لا تقم بالإفراط في تناول هذه المادة، حيث قد يسبب ذلك التقليل من وظائف الكبد ورفع خطر النزيف.

4. محاربة البكتيريا والفطريات

تمتاز القرفة بخصائصها القوية المضادة لكل من البكتيريا والفطريات، بالتالي تحارب نموها وتكاثرها في الجسم.

هذا بدوره قد يساعد في التخلص من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، كما قد تقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من البكتيريا مثل الإي كولاي.

5. إدارة مستوى السكر في الدم

للقرفة تأثير قوي على مستويات السكر في الدم، حيث وجدت بعض الدراسات العملية أنها تعمل مثل مادة الأنسولين في الجسم، أي أنها تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.

في المقابل من الممكن أن تساعد أيضًا في تعزيز وظائف وقدرة الأنسولين في الجسم.

6. يساعد في فقدان الوزن

من أهم فوائد شاي القرفة والتي تدفع الكثيرين لتناوله هو دوره في المساعدة في فقدان الوزن.

على الرغم من أن الأبحاث العملية في هذا المجال محدودة، إلا أن تناول القرفة قد يساهم في ذلك حقًا، حيث وجدت دراسة هندية أن تناول ثلاث غرامات من القرفة يوميًا لمدة 16 أسبوعًا، ساعد في التقليل من محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم.

إلى جانب ذلك، يعتقد أن القرفة تساعد في زيادة عملية الأيض وحرق الدهون في الجسم.

طريقة عمل شاي القرفة

بعد أن تعرفت على فوائد شاي القرفة، إليك طريقة عمله وتحضيره:

المكونات:

عود من القرفة.

كوب من الماء المغلي.

كيس من الشاي أو الشاي المفروط.

سكر أو عسل (اختياري).

طريقة عمله:

قم بوضع عود القرفة في الماء المغلي من ثم تغطيته لمدة عشرة دقائق على الأقل.

إضافة كيس الشاي إلى مشروب القرفة لمدة قليلة ومن ثم قم بإزالته وإزالة عود القرفة.

إضافة السكر أو العسل.

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