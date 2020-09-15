القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية أرمينيا، زوهراب مناتساكنيان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في القاهرة، وأكد “مناتساكنيان” على خطورة السياسات التركية حيال عددٍ من الملفات الساخنة في المنطقة.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية أن الجانبين تناولا العلاقات الأرمينية العربية، خاصة في ضوء الأبعاد التاريخية العميقة لهذه العلاقات، وما تمثله الجاليات الأرمينية الكبيرة في عددٍ من الدول العربية من إضافة مهمة ومؤثرة للتنمية والثقافة في هذه البلدان.

أبو الغيط أطلع الوزير الأرميني على آخر التطورات فيما يتعلق بالتدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية، واللجنة الوزارية التي جرى تأسيسها مؤخراً لرصد هذه التدخلات ومناقشة كيفية التصدي لها على صعيد عربي جماعي.

وقد عبر الوزير الأرميني من جانبه عن اقتناعه بخطورة السياسات التركية حيال عددٍ من الملفات الساخنة في المنطقة، مؤكداً أن بلاده تُعاني بدورها من مواقف تركية عدائية على أكثر من صعيد، ومشدداً على قدرة بلاده على الدفاع عن نفسها بالتعاون مع حلفائها.

وكان وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، اتهم يوم الأحد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري تركيا بنقل مقاتلين أجانب إلى أذربيجان.

وتدعم أنقرة أذربيجان في صراعها العسكري مع أرمينيا المدعومة من موسكو.

يشار إلى أن أذربيجان تتهم أرمينيا بالانسحاب من إقليم قرة باغ الحدودي، وتقول إنها توطن فيه الا من من لبنان ومختلف الجنسيات.

أضاف بيان الأمانة العامة للجامعة العربية أن الجانبين تناولا عدداً من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الملف الفلسطيني، حيث اتفق الطرفان على مركزية حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذه العناصر تُمثل الطريق الوحيد لإحلال السلام بين فلسطين وإسرائيل، ومن ثمّ في المنطقة على اتساعها. وأكد الأمين العام من جانبه تقديره للمواقف الأرمينية الثابتة والمستمرة حيال القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وذكر البيان أن الوزير الأرميني أكد من جانبه على حرص بلاده على تعزيز الروابط مع كافة دول العالم العربي في المرحلة القادمة، وعلى مختلف الأصعدة السياسية والتجارية والثقافية.

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