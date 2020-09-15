الرياض (زمان التركية)ــ استأنفت حركة السفر البري اليوم الثلاثاء بين السعودية والبحرين عبر جسر الملك فهد.

وشهد منفذ جسر الملك فهد، منذ صباح اليوم الثلاثاء، اصطفاف العديد من سيارات المسافرين مع صدور قرار وزارة الداخلية السعودية الأحد السماح لفئات محددة من السعوديين، بالسفر خارج البلاد بدءًا من اليوم الإثنين عبر المنفذ البري.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك كشفت أنه اعتبارا من اليوم سيتاح دفع رسوم العبور إلكترونيا، دون الاضطرار للدفع نقدا.



ووفق صحيفة «عكاظ» أشارت المؤسسة إلى أن مشروع البوابات الجديدة سيكتمل في الربع الأول من 2021، وبالتحديد في مارس، إذ يشمل التعرف على المركبات آليا مباشرة دون الحاجة إلى التوقف، وقياس وزن الشاحنات آليا دون توقف.

وكانت إدارة الجمارك البحرينية أعلنت في 26 أغسطس الماضي السماح بعبور الشاحنات البحرينية من خلال منفذ جسر الملك فهد.

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