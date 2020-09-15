عمان (زمان التركية)ــ ما هي فوائد الكركم والليمون؟ وكيف تستطيع تحصيل الفوائد المحتملة لهذين المكونين الرائعين؟ أهم المعلومات والتفاصيل تجدونها في المقال الآتي من موقع (ويب طب).

على الرغم من قلة الدراسات التي تناولت فوائد الكركم والليمون سوية، إلا أنه يوجد العديد من الدراسات التي أظهرت فوائد رائعة محتملة لكل من الكركم والليمون.

فلنتعرف في ما يأتي على أبرز فوائد الكركم والليمون.

فوائد الكركم والليمون

هناك العديد من الفوائد لاستعمال الكركم والليمون نذكر منها ما يأتي:

فوائد الكركم

قد يكون للكركم العديد من الفوائد المحتملة الرائعة للصحة وللجمال، إليك قائمة بأبرز الفوائد المحتملة للكركم:

1. الحماية من مرض السرطان

يتمتع الكركم بخصائص طبيعية مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، لذا فإن استهلاك الكركم أو شاي الكركم قد يساعد على مقاومة بعض الأمراض، مثل مرض السرطان.

إذ أظهرت إحدى الدراسات أن الكركم يحتوي على عناصر غذائية قد تساعد على علاج مرض السرطان ومقاومة الخلايا السرطانية عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

2. تحسين صحة الجهاز الهضمي

قد يساعد شرب شاي الكركم على تحسين صحة الجهاز الهضمي عمومًا، إذ يحتوي الكركم على مواد وعناصر غذائية قد تساعد في ما يأتي:

تخفيف حدة الأعراض المرافقة لالتهاب القولون التقرحي.

تخفيف حدة بعض الأعراض التي قد تظهر لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون المتهيج، مثل؛الألم، والتشنجات، وإخراج الفضلات بشكل متكرر.

3. فوائد أخرى

قد يكون للكركم العديد من الفوائد المحتملة الأخرى، مثل الفوائد الاتية:

تخفيف حدة الالتهابات المرافقة لبعض الأمراض، مثل: النقرس، التهابات المفاصل.

تنظيم مستويات سكر الدم.

تقوية المناعة.

خسارة الوزن الزائد.

تخفيف حدة حب الشباب.

تحسين جودة النوم.

تحسين صحة القلب.

تستطيع تحصيل الفوائد المحتملة المذكورة أعلاه إما عبر شرب شاي الكركم أو عبر شرب شاي الكركم مع الليمون لتحصيل فوائد الكركم والليمون سوية.

فوائد الليمون

قد يكون لليمون ولماء الليمون العديد من الفوائد المحتملة الرائعة للصحة وللجمال، إليك قائمة بأبرز الفوائد المحتملة لليمون:

1. تفتيت حصى الكلى

قد يساعد الليمون على علاج وتفتيت حصى الكلى، إذ أظهرت مراجعة تناولت نتائج مجموعة من الدراسات أن تناول الحمضيات الغنية بالسترات (Citrate)، مثل الليمون، قد يساعد على رفع مستويات هذه المادة في البول، مما قد يساعد بدوره على إذابة وتفتيت حصى الكلى.

2. تقوية المناعة

يحتوي الليمون على كمية جيدة من فيتامين ج، لذا قد يساعد استهلاك الليمون على تقوية جهاز المناعة ومنحه دفعة إضافية لتعزيز قدرته على مكافحة الأمراض.

يجب التنويه إلى أن شرب ماء الليمون صباحًا قد يمكن الجسم من تحسين امتصاص الفيتامينات الموجودة في الليمون والاستفادة بشكل مضاعف من هذه الفيتامينات.

3. فوائد أخرى

قد يكون لليمون ولماء الليمون العديد من الفوائد المحتملة الأخرى، مثل الفوائد الاتية:

تحسين الهضم.

ترطيب الجسم والحماية من الإصابة بالجفاف.

تزويد الجسم بجرعة جيدة من فيتامين ج ومن البوتاسيوم، اللذان قد يساعدا على:

تجديد خلايا الجسم وتسريع تعافي والتئام الجروح.

تنظيم مستويات ضغط الدم.

تحسين التواصل العضلي العصبي.

خسارة الوزن الزائد.

تحسين مظهر وصحة البشرة.

تستطيع تحصيل الفوائد المحتملة المذكورة أعلاه إما عبر شرب عصير أو ماء الليمون أو عبر شرب الكركم مع الليمون لتحصيل فوائد الكركم والليمون سوية.

طريقة إعداد مشروب الكركم والليمون

قد تستطيع تحصيل فوائد الكركم والليمون عبر مزجهما في مشروب واحد، هذه إحدى طرق إعداد مشروب الكركم والليمون اللذيذ والمفيد:

قم بتحضير المكونات الاتية: كوب من الماء، ¼ ملعقة من الكركم، عصير نصف ليمونة، رشة من القرفة، القليل من العسل.

قم بتسخين كوب الماء، ثم أضف إليه الكركم والليمون والعسل والقرفة.

اشرب هذا السائل دافئًا لتحصيل فوائد الكركم والليمون.

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