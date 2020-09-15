أنقرة (زمان التركية) – قالت وسائل الإعلام اليونانية إن مناوات برية مشتركة بين القوات اليونانية والأمريكية انطلقت في منطقة تراقيا الغربية على الحدود مع تركيا.

وعلى مدار خمسة أيام بدءا من أمس الإثنين، تشارك دبابات “ليوبارد” التابعة للجيش اليوناني في مناورات مشتركة مع دبابات “أبرامز” الأمريكية في مركز التدريب إكسانتي في منطقة “اسكتشا كايالار” ذات الغالبية التركية في تراقيا الغربية.

وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن رئيس الأركان اليوناني، كونستانتينوس فلوروس، وقيادات أمريكية بارزة تعمل في الجناح الأوروبي سيتابعون المناورات المشتركة، إلى جانب السفير الأمريكي لدى أثينا، جيفري بيات، وقنصل ثيسالونيكي.

وخلال المناورات المشتركة ستقوم دبابات LEO2A4 و LEO2HEL التابعة للجيش اليوناني ودبابات M1A2 التابعة للجيش الأمريكي بالتصويب على الأهداف الثابتة وهي في وضع الحركة.

وتأتي المناورات الأمريكية اليونانية في وقت تشهد فيه العلاقات التركية اليونانية توترات بسبب التنقيب التركي عن الغاز والنفط شرق المتوسط.

وكانت تقارير تركية تحدثت قبل أيام عن وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود مع اليونان.

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