أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن موازنة تركيا سجلت فائضًا بقيمة 28.22 مليار ليرة تركية خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن سجلت في يوليو الماضي عجزا بقيمة 86 مليار و529 مليون ليرة.

الموازنة المركزية للدولة كانت قد سجلت 576 مليون ليرة تركية فائضًا خلال شهر أغسطس/ آب من عام 2019، بينما سجلت خلال الشهر نفسه من العام الجاري فائضًا بقيمة 28.22 مليار ليرة، بزيادة بلغت نخو 4797%.

أما مصروفات الموازنة فقد تراجعت خلال الشهر الماضي بنحو 14.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتقف عند 80.35 مليار ليرة، أما الإيرادات فقد سجلت زيادة بنحو 15.1% لتصل إلى 108.57 مليار ليرة تركية.

وكان من اللافت أنه خلال خلال يوليو/ تموز الماضي بلغ عجز الموازنة 86 مليار و529 مليون ليرة، بعد تراجع عائدات الخزانة بنحو 7.4 في المئة، بينما ارتفعت نفقاتها بنحو 39.1 في المئة لتسجل 116 مليار و225 مليون ليرة.

لكن وزارة الخزانة عوضت خسارئها من إيرادات الضرائب التي سجلت زيادة خلال الشهر الماضي بنسبة 47.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 98.46 مليار ليرة.

أما عن فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري فقد سجلت الموازنة عجزًا بقيمة 110.93 مليار ليرة تركية، بزيادة في العجز عن الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 62.9%.

وفي يوليو الماضي بلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة.

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