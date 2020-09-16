القاهرة (زمان التركية)ــ كشفت شركة النفط البريطانية (بي بي) عن التوصل إلى حقل غاز جديد في “منطقة النورس الكبرى” جنوب غرب بلطيم في مياه الدلتا قرب السواحل المصرية.

البئر الإستكشافي الجديد أطلق عليه اسم (ندوكو NW-1) ويقع في الكيلو 4 شمال حقل النورس الذي تم اكتشافه في يوليو 2015 على بعد 5 كيلومتر من الشاطئ بمنطقة تسمى «منطقة النورس الكبرى».

ووفق صحيفة (المصري اليوم) يتواجد البئر الإستكشافي على عمق 16 متر من المياه على مستوى تكويني جديد لم يتم مواجهته من قبل في حقل النورس الحالي، وبذلك ترتفع كميات الغاز المتوقعة من منطقة النورس الكبرى.

وقال كريم علاء الرئيس الإقليمي لبي بي شمال أفريقيا «إننا سعداء بالعمل مع شركائنا على توفير المزيد من احتياطيات الغاز والإنتاج وضخه من خلال الشبكة الوطنية المصرية، مشيرا إلى أن هذا الإكتشاف يعزز الموارد الحالية والإمكانات المستقبلية لمنطقة النوروس الكبرى، الأمر الذي يؤكد على التزام بي بي تجاه توفير المزيد من مصادر الطاقة لمصر.»

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