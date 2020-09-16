أنقرة (زمان التركية) – كشفت نقابة العاملين في قطاع المعادن المتحدة، أن حد الجوع قفز 5.4 ضعفًا خلال 17 عامًا الأخيرة أي فترة حكم حزب العدالة والتنمية.

مركز الدراسات التابع للنقابة أعد تقريرا بعنوان: “حد الجوع والفقر في فترة أغسطس 2020″، وأوضح أن الحد الأدنى للمصروفات اللازمة شهريًا لأسرة مكونة من 4 أشخاص للحصول على تغذية صحية هو 2401 ليرة تركية، مشيرًا إلى أن هذا الحد يرتفع إلى 8304 ليرة تركية مع إضافة مصروفات التعليم والصحة والسكن والترفيه والتدفئة والمواصلات، ليشكل حد الجوع.

ويأتي ذلك فيما يبلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في تركيا اعتبارا من مطلع العام الجاري، ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصوما منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة.

التقرير كشف أن حد الجوع قفز خلال 17 عامًا الأخيرة بنحو 5.4 ضعفًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى لنفقات أسرة مكونة من 4 أشخاص يوميًا خلال شهر أغسطس/ آب 2003 كان 14.9 ليرة تركية، بينما ارتفع في عام 2020 إلى 80.02 ليرة.

أما عن تباين الأسعار بين المدن، فقد بلغ حد الجوع في كل من بورصا وأسكي شهير وبيلاجيك 2439 ليرة، وفي مدن كوجالي وسكاريا ودوزجا وبولو ويالوفا 2485 ليرة، وفي مدن زونجولداك وبارتين وكارابوك 2426 ليرة، وفي أضنة ومرسين 2268 ليرة.

أما مدينة إزمير فقد كانت الأعلى قيمة 2622 ليرة، ومن بعدها إسطنبول بقيمة 2582 ليرة، ثم أنقرة بقيمة 2321 ليرة.

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