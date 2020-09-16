عمان (زمان التركية)ــ هل حدث واصابتك بحة في صوتك بشكل مفاجئ؟ إليك أهم أسباب بحة الصوت المفاجئة في هذا المقال.

بحة الصوت هي تغيرات غير طبيعية تحدث للصوت، بحيث يتغير الصوت بالقوة والحدة ويصبح مبحوحًا غير مسموع بشكل واضح، ولكن ما هي أسباب بحة الصوت المفاجئة؟

أسباب بحة الصوت المفاجئة

وفق موقع (ويب طب) تنتج بحة الصوت بسبب أي تأثير خارجي أو داخلي على الأحبال الصوتية التي تتواجد في الحنجرة، إليك أهم أسباب بحة الصوت المفاجئة.

1. نزلات البرد

إن نزلات البرد هي أكثر أسباب بحة الصوت المفاجئة شيوعًا، تؤدي نزلات البرد الفيروسية إلى التهاب وتضخم الحلق وقد تؤثر على الأحبال الصوتية وتؤدي إلى انتفاخها وبالتالي حدوث بحة الصوت.

يكون العلاج تلقائيًا فقط ما عليك سوى إراحة صوتك وشرب الكثير من السوائل.

2. استخدام الصوت بشكل مفرط

إن استخدام الصوت بشكل مفرط وإرهاقه هو أحد أسباب بحة الصوت المفاجئة أيضًا، فعند الحديث، الغناء أو السعال لفترات طويلة قد يؤدي إلى تعب وإصابة الأحبال الصوتية بالإرهاق وبالتالي حدوث بحة الصوت.

3. التدخين

إن التدخين يضاعف خطر الإصابة ببحة الصوت مقارنة بغير المدخن، بسبب تأثير الدخان على الأحبال الصوتية بزيادة تهيجها وإثارتها.

كما يزيد التدخين خطر نشوء الأورام الحميدة على الأحبال الصوتية التي تؤثر بدورها على الصوت.

4. التهاب الحنجرة

يؤدي التهاب الحنجرة أيضًا إلى بحة الصوت المفاجئة وهو من الأسباب الشائعة، يحدث التهاب الحنجرة بسبب الفيروسات أو الفطريات، استنشاق مواد ضارة بالحنجرة، استخدام بعض البخاخات الدوائية أو وجود مشكلات في الجهاز المناعي.

5. النمو غير الطبيعي على الأحبال الصوتية

يؤدي أي نمو غير طبيعي على الأحبال الصوتية إلى بحة الصوت المفاجئة.

يكون النمو غير الطبيعي بعدة أشكال ومنها؛ العقد الصغيرة وهي عقد نسيجية حميدة تظهر بسبب إرهاق الصوت لفترة طويلة، السليلة أو الورم الحميد وقد يظهر بسبب إرهاق الصوت أيضًا، أكياس مملوئة بالمخاط أو الأورام الحليمية وهي أورام غير سرطانية تنتج بسبب نوع من الفيروسات.

6. الارتجاع المريئي

قد يكون الارتجاع المريئي سببًا من أسباب بحة الصوت المفاجئة.

إن ارتجاع حمض المعدة وصولًا إلى الأحبال الصوتية يكون له تأثير سلبي عليها ويؤدي إلى بحة الصوت ويكون الصوت أكثر سوءًا في الصباح الباكر.

تترافق بحة الصوت الناتجة من الارتجاع المريئي مع بعض الأعراض المزمنة الأخرى مثل؛ السعال المستمر، التهاب الحلق والشعور بالاحتقان.

7. الإصابة ببعض أمراض الجهاز العصبي

تؤدي الإصابة ببعض الأمراض العصبية إلى التأثير سلبًا على الأحبال الصوتية من خلال إحداث خلل في الأعصاب المغذية للحنجرة والأحبال الصوتية.

من هذه الأمراض؛ السكتة الدماغية، مرض باركنسون أو مرض التصلب اللويحي.

8. السرطان

إن بحة الصوت المفاجئة والمزمنة قد تكون إشارة إلى الإصابة بسرطان الحنجرة وتشمل أعراض سرطان الحنجرة بالإضافة إلى بحة الصوت على؛ الام عند البلع، ألم في الأذن، صعوبة التنفس وتضخم العنق.

قد تؤدي بعض السرطانات مثل سرطان الثدي أو سرطان الرئة إلى الضغط على الأعصاب المغذية للحنجرة وبالتالي تكون أحد أسباب بحة الصوت المفاجئة.

9. أسباب أخرى لبحة الصوت المفاجئة

بالإضافة إلى الأسباب التي تم ذكرها، هناك أسباب أخرى لبحة الصوت المفاجئة ومنها الاتي:

الحساسية الموسمية.

مرض الروماتيزم.

أمراض الغدة الدرقية.

الاستخدام الطويل للبخاخات الدوائية الستيرويدية.

إصابة وجرح الأحبال الصوتية عند استخدام الأنابيب في العمليات الجراحية والتنظير.

خلل النطق التشنجي، وهو وجود خلل في عضلات الحنجرة.

شلل العصب الصوتي، ينتج أحيانًا بعد العمليات الجراحية.

الوقاية من بحة الصوت المفاجئة

يمكن تخفيف من بحة الصوت من خلال اتباع بعض النصائح. ومنها:

تجنب التدخين أو الجلوس مع المدخنين.

أكثر من شرب الماء.

تجنب الكحول والأطعمة الحارة.

تجنب إرهاق صوتك وامنح الراحة لأحبالك الصوتية.

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