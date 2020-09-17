أنقرة (زمان التركية) – سجل الدولار رقما قياسيا جديدا اليوم الخميس أمام الليرة ببلوغه 7.54 ليرة.

وكان الدولار الذي سجل ارتفاعا كبيرا على مدار 50 يوما الأخيرة سجل أمس الثلاثاء 7.50 ليرة.

وتشهد الأسواق الدولية أداء متذبذبا عقب قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأمريكي، حيث لم يكن من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي الأمريكي إلى إجراء أية تعديلات في نسب الفائدة حتى عام 2023 والإبقاء على نسب الفائدة بين صفر و0.25 في المئة خلال أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة عقب الاستراتيجية المالية الجديدة التي كشف عنها رئيس البنك، جيروم باول، خلال اجتماعات جاكسون هول في السابع والعشرين من أغسطس الماضي.

وعقب هذا القرار تواصل العملات الأجنبية أداء مرتفعا أمام الليرة في تركيا، فاعتبارا من الساعة العاشرة من صباح اليوم بلغ سعر صرف الدولار 7.52 ليرة ليرتفع خلال وقت قصير إلى 7.54، وبلغ سعر صرف اليورو 8.90 ليرة.

هذا وسجل الذهب أداء ثابتا في مستهل تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر ربع الليرة الذهبية 761 ليرة للشراء و770 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر جرام الذهب 471 ليرة.

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