أنقرة (زمان التركية)ــ غرق قارب سياحي على متنه 26 راكبا اليوم الثلاثاء خلال رحلة في بحيرة بيرجيك في شانلي أورفا جنوب شرق تركيا.

وبحسب المعلومات الواردة تسربت مياه إلى القارب السياحي خلال الرحلة في بحيرة بيرجيك المطلقة على نهر الفرات في منطقة هالفيتي شانلي أورفا.

وقفز معظم الركاب من القارب الغارق في الماء، وبدأ إجلاء الركاب الذين يرتدون سترات النجاة إلى قوارب أخرى قادمة إلى المنطقة.

وتم انتشال بعض الركاب بواسطة حبل ألقته قوارب أخرى.

وعلم أن 26 راكبا على متن القارب يتمتعون بصحة جيدة. تم تسجيل لحظات إنقاذهم من قبل المواطنين المحيطين بكاميرات الهواتف المحمولة.

وقد بدأت السلطات التحقيق في الحادث.

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