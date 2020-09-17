أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير لصحيفة “جمهوريت” التركية إن الشركة المسئولة عن تشغيل سفينة التنقيب التركية “أوروتش رئيس” التي أثارت غضب اليونان في الشهر الأخير، مملكوكة لرجل أعمال مقرب من رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم.

وقالت الصحيفة إن شركة أوراس للخدمات البحرية المملكوكة لرجل الأعمال صالح زكي شاكر، تتولى تشغيل سفينة التنقيب التركية مقابل 4.7 مليون دولار.

وعلى الرغم من أن مناقصة تشغيل السفينة فازت بها شركة محلية فإن جميع المدفوعات تمت باستخدام الدولار وبلغ إجمالي النفقات 11 مليون دولار.

وتشير المعلومات الواردة في نشرة المناقصات الحكومية إلى طرح الإدارة العامة للبحث والتنقيب مناقصة في الثلاثين من مايو عام 2019 لتشغيل سفينة أوروتش رئيس لمدة عامين.

وفاز بالمناقصة شركة أوراس للخدمات البحرية والتجارية التي يملكها صالح زكي شاكر الذي قالت “جمهوريت” إنه صديق مقرب لـ بن علي يلدرم، وشريكه التجاري السابق لسنوات طويلة.

4.7 ملايين دولار

وفي الثامن عشر من يونيو/ حزيران عام 2019 وقعت الإدارة العامة للبحث والتنقيب اتفاقية مع شركة أوراس للخدمات البحرية لتولي تشغيل سفينة أوروتش رئيس لمدة عامين خلال الفترة بين الأول من يوليو/ تموز عام 2019 والأول من يوليو/ تموز عام 2021. وتنص المناقصة على سداد 4 مليون و775 ألف دولار لشركة أوراس للخدمات البحرية.

وتوضح المعلومات الواردة في صحيفة السجل التجاري التركي أن شركة أوراس للخدمات البحرية تضم شريكين، حيث يمتلك صالح زكي شاكر 50 في المئة من أسهم الشركة في حين يمتلك نجله شغري النسبة المتبقية من الأسهم.

وفي عام 2019 طرحت الإدارة العامة للبحث والتنقيب أربع مناقصات خدمات لسفينة أوروتش رئيس، وجميع الاتفاقيات التي أبرمت عقب هذه المناقصات تضمنت السداد بالدولار على الرغم من أن الفائز بالمناقصات شركات محلية.

وبلغت تكلفة المناقصات الأربعة للإدارة العامة للبحث والتنقيب خلال العام الماضي فقط نحو 11 مليون دولار.

وحصلت شركة أوراس للخدمات البحرية على مناقصة إدارة سفينة أوروتش رئيس مقابل 4 مليون و775 ألف دولار، بينما حصلت شركة أراس للقاطرات في الثالث من يوليو/ تموز على مناقصة خدمة سفينة الحماية لأجل سفينة أوروتش رئيس مقابل 2 مليون و327 ألف دولار.

وفي الحادي عشر من يوليو/ تموز عقدت الإدارة العامة للبحث والتنقيب مناقصة أخرى تحت مسمى “خدمات عملية البحث الزلازل والتعليم الميداني لسفينة اوروتش رئيس”. وتم منح المناقصة إلى شركة هوريزون جلوبال للطاقة والتكنولوجية المتقدمة مقابل 2 مليون و588 ألف دولار.

وفي السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول طرحت الإدارة العامة للبحث والتنقيب مناقصة “خدمة سفينة التعقب لأجل سفينة أوروتش رئيس”، حيث تم منح المناقصة إلى شركة أراس للقاطرات مقابل مليون و149 ألف دولار تم سدادها من خزانة الإدارة العامة للبحث والتنقيب.

يذكر أن نشاط سفينة أوروتش رئيس للتنقيب عن النفط في شرق المتوسط تسبب على مدار أكثر من شهر في تصاعد التوترات بين تركيا واليونان، فيما عادت السفينة هذا الأسبوع إلى أنطاليا، وقالت وزارة الطاقة إن السفينة تخضع للصيانة، فيما اعتبرت أثينا في وقت سابق سحب السفينة خطوة للتهدئة في شرق المتوسط، بعد عقوبات توعد الاتحاد الأوروبي بفرضها على أنقرة خلال قمته الأسبوع المقبل إذا لم توقف التوترات مع اليونان.

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